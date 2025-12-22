پخش زنده
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حضور سردار سپهبد شهید محمد باقری را احساس میکنم و معتقدم فرماندهی میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ۲۶ آذرماه از دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام بازدیدی داشت و در حین این بازدید وقتی به تصویری از سپهبد شهید محمد باقری، رئیس فقید ستادکل نیروهای مسلح رسید اینطور گفت:
حضور سردار سپهبد شهید محمد باقری را احساس میکنم و معتقدم فرماندهی میکند و من از طرف ایشان مامور به انجام کارها هستم.
هنوز صندلی و میز ایشان سرجایش هست و کسی رویش نمینشیند و تا حالا هم نشسته است.