فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بوکان گفت: صیانت از آرای مردم امانتی بزرگ است و رعایت اصل امانت‌داری و حفظ حقوق شهروندان، از اولویت‌های اصلی برگزارکنندگان انتخابات به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بوکان در نشست باهیأت نظارت ومسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات شهرستان بر مسئولیت خطیر عوامل اجرایی و نظارتی در قبال آرای مردم تاکید کرد وگفت: صیانت از آرای مردم امانتی بزرگ است و رعایت اصل امانت‌داری و حفظ حقوق شهروندان، از اولویت‌های اصلی برگزارکنندگان انتخابات به شمار می‌رود. در همین راستا، فرمانداری بوکان تمامی بستر‌ها و امکانات لازم را برای انجام وظایف و فعالیت‌های هیأت نظارت فراهم کرده است.

خشایارصنعتی افزود:ضرورت تعامل، همفکری و هم‌افزایی مستمر میان هیأت‌های اجرایی و نظارت در راستای برگزاری انتخاباتی شفاف، سالم، قانون‌مدار و مبتنی بر رعایت اصل بی‌طرفی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اقدامات و تمهیدات انجام‌شده از سوی فرمانداری بوکان، اظهار داشت: این فرمانداری با آماده سازی تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، آمادگی لازم را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری فراهم کرده و بر همین اساس، دقت، برنامه‌ریزی منسجم و اجرای دقیق امور بر اساس روزشمار انتخابات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بوکان با اشاره به آغاز رسمی فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهارداشت:تشکیل هیأت‌های اجرایی و نظارت به منزله آغاز فرآیند‌های انتخاباتی است و تمامی مراحل باید با نهایت دقت، قانون‌مداری و همکاری همه‌جانبه دنبال شود تا زمینه‌های اعتماد عمومی و مشارکت گسترده مردم تقویت گردد.

فرماندار بوکان همچنین با دعوت از تمامی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه معتمدین، جوانان، بانوان و متنفذین محلی، بر اهمیت مشارکت عمومی و تکلیف شرعی و قانونی آحاد جامعه در انتخابات تأکید کرد و گفت:شهرستان بوکان از نیرو‌های توانمند و نخبگان شایسته‌ای برخوردار است که در صورت حضور مؤثر در عرصه انتخابات و مدیریت شهری، می‌توانند نقش مهمی در مسیر توسعه و پیشرفت منطقه ایفا کنند.

در ادامه این نشست، هوشنگ عبادیان، رئیس هیأت نظارت شهرستان بوکان، ضمن قدردانی از همکاری و پشتیبانی فرماندار و مجموعه فرمانداری، عمل به قانون و تعامل سازنده میان هیأت‌های اجرایی و نظارت را زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی امن، سالم، منظم و در شأن مردم شهرستان دانست و بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان تمامی دست‌اندرکاران انتخابات تأکید کرد.

عبادیان افزود: رسیدگی دقیق و جدی به تمامی فرآیند‌های نظارتی، با هدف پیشگیری از هرگونه تخلف یا خطای احتمالی، با حساسیت و دقت لازم انجام خواهد شد تا انتخاباتی سالم، امن و قانون‌مند برگزار شود.