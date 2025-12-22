به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با فرا رسیدن شب یلدا طولانی‌ترین شب سال، دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به همراه دکتر فردین مهرابیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، با حضور در مرکز آموزشی-درمانی پورسینای رشت، از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کردند.

در این بازدید صمیمانه که در بلندترین شب سال انجام شد، مسئولان دانشگاه ضمن عیادت از بیماران، با پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز دیدار کرده و این آیین باستانی را به آنان تبریک گفتند.

دکتر محمدتقی آشوبی در حاشیه این بازدید، با قدردانی از ایثار کادر درمان گفت: در شبی که همه خانواده‌ها در کنار هم جمع هستند، سپیدپوشان نظام سلامت با ازخودگذشتگی در کنار بالین بیماران حضور دارند تا آرامش و تندرستی را به مردم هدیه دهند، این حضور فداکارانه، زیباترین جلوه خدمت و همدلی است.

در این برنامه، دکتر مهرابیان نیز بر اهمیت تقویت روحیه نشاط در بین کادر درمان و دانشجویان حاضر در شیفت‌های شبانه تأکید کرد.