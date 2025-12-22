کشف ۲ تن کود شیمیایی خارج از سیستم توزیع در شهرستان دنا
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۲ تن کود شیمیایی قاچاق در شهرستان دنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ابراهیم جانی نسب فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: طی گشت زنیهای شبانه روزی برای صیانت از عرصههای طبیعی استان، یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ تن کود شیمیایی خارج از سیستم توزیع، در شهرستان دنا شناسایی و توقیف شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این خودرو پس از توقیف به پاسگاه انتظامی میمند تحویل و پرونده برای اجرای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان دنا ارجاع شد.