فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۲ تن کود شیمیایی قاچاق در شهرستان دنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ ابراهیم جانی نسب فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: طی گشت زنی‌های شبانه روزی برای صیانت از عرصه‌های طبیعی استان، یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ تن کود شیمیایی خارج از سیستم توزیع، در شهرستان دنا شناسایی و توقیف شد.