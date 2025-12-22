ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پرویز رضایی‌نسب گفت: در حال حاضر تردد در همه محور‌های استان به صورت روان در جریان است و محور بجنورد اسفراین گردنه اسدلی کولاک برف، محور بجنورد – آشخانه گردنه امین الله و محور بجنورد – اسفراین گردنه پلمیس مه آلود است.

وی افزود: نیرو‌های پلیس راه در تمامی محور‌های ارتباطی استان، به‌ویژه گردنه‌ها و مسیر‌های برف‌گیر، به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل هستند و در صورت بروز مشکل، خدمات لازم به مسافران ارائه می‌شود.

وی تاکید کرد: رانندگانی که ناچار به سفر هستند، حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی کافی به همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر از سالم بودن سیستم‌های فنی خودرو از جمله بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آب شیشه‌شوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ رضایی‌نسب از رانندگان خواست با توجه به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های پلیس راه، با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، سفری ایمن را تجربه کنند.