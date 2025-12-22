به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی اظهار داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران فرماندهی بخش الوار گرمسیری با اشراف اطلاعاتی و کنترل محور‌های مواصلاتی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، تعداد ۷ کیسه بزرگ انواع البسه زنانه و همچنین ۱۶ کارتن لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف شد.

سرهنگ موسوی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش بار‌های مکشوفه را بالغ بر ۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک تصریح کرد: در این ارتباط ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.