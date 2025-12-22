پخش زنده
آغاز ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان لنده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده گفت: ثبتنام داوطلبان عضویت در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر لنده، از امروز اول دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.
محمد تقوی افزود: این فرآیند مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و از طریق درگاه الکترونیکی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir انجام میشود و داوطلبان میتوانند همه مراحل ثبتنام و بارگذاری مدارک را بهصورت غیرحضوری انجام دهند.
تقوی با بیان اینکه ثبتنام داوطلبان همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ ادامه دارد، اضافه کرد: داوطلبان باید در زمان ثبتنام مدارکی از جمله مدرک تحصیلی معتبر، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)، گواهی عدم سوءپیشینه با اعتبار کمتر از سه ماه و در صورت لزوم، گواهی استعفا برای مشمولان ماده ۴۱ قانون را بارگذاری کنند.
وی با اشاره به شرایط لازم برای ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا ادامه داد: داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه از شرایط اصلی داوطلبان است. همچنین حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شورای شهر لنده، فوقدیپلم اعلام شده است.
فرماندار لنده افزود: به موجب قانون، برخی مقامات و مدیران اجرایی، قضایی و دولتی از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم هستند مگر آنکه حداقل سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا داده باشند و در هیچیک از پستهای مشمول ممنوعیت شغلی اشتغال نداشته باشند.
تقوی، با اشاره به اهمیت مشارکت آگاهانه شهروندان در مدیریت شهری، از واجدان شرایط خواست در مهلت قانونی تعیینشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند و فرآیند را به روزهای پایانی موکول نکنند.