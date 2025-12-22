پخش زنده
کارگروه سلامت روان استان برای ارتقای سلامت روان جامعه، بهبود سبک زندگی سالم و تقویت همکاریهای بینبخشی در حوزه سلامت؛ تشکیل شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اعلام کرد:هدف از راهاندازی این کارگروه ارتقای افزایش مشارکت آگاهانه مردم در حفظ و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی است.
مجید زنداقطاعی ادامه داد: علاوه بر رصد آمارهای مرتبط با حوزه سلامت روان، وظایف و مأموریتهای دستگاهها در قالب تفاهمنامه تدوین شده و از طریق دبیرخانه کارگروه بهصورت منظم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بگفته وی با رویکرد رویدادمحوری که در استان کرمان و در راستای تحقق چشمانداز «کرمان، برفراز و لبخند دنیا؛ کرمان ۱۴۰۴» شکل گرفته اجرای برنامههای فرهنگی و هنری با مشارکت مردم نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه ایفا می کند.