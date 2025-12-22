رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل از دستگیری یک کارشناس رسمی دادگستری این استان به جرم ارتشاء خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری حین دریافت رشوه از سوی صاحب پرونده شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این کارشناس در قبال ارائه نظر کارشناسی در یک پرونده، مبلغ در حدود ۵۰۰ دلار از طرف پرونده درخواست کرده بود که در جریان عملیات هماهنگ و در هنگام دریافت وجه رشوه در محل، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل دستگیر شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضائی در مقابله با فساد تصریح کرد: برخورد جدی و قانونی با هرگونه فساد، صیانت از سلامت دستگاه قضائی و عاری‌سازی ساحت عدالت از هرگونه ناپاکی، از رویکرد‌های اصلی حفاظت و اطلاعات دادگستری بوده و با هرگونه تخلف و جرم در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در پایان اظهار داشت: به منظور دریافت همکاری‌های مردمی سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی می‌باشد.