رویداد ملی «سدرا» با بیش از ۶۰۰ طرح نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاونت علمی سپاه استان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، رویداد ملی «سدرا» را با هدف حمایت از طرحهای خلاقانه و فناورانه، شناسایی استعدادهای نو و کمک به تجاریسازی محصولات نوآورانه برگزار کرد..
کریم عباسی، معاون علمی سپاه استان، در مراسم افتتاحیه گفت: ما معتقدیم نیازهای کشور به دست توانمند جوانان این سرزمین حل میشود. بسیج تاکنون دو طرح مهم شامل باقرالعلوم در حوزه فنی و امام صادق در زمینه خلاقیت و نوآوری را اجرا کرده است.
عباسی اضافه کرد: در رویداد دو روزه بیش از ۶۰۰ طرح به دبیرخانه ارسال شده و امیدواریم بتوانیم قراردادهای مؤثر و کاربردی با طرحهای اولویتدار منعقد کنیم.
وی افزود: ایدههای ارائهشده در حوزههای هوش مصنوعی، فضای مجازی و گردشگری مطرح شدهاند و امیدواریم این طرحها بتوانند نیازهای کشور را برطرف کنند.
رضا شعباننژاد، معاون هماهنگی و برنامهریزی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم گفت: وقتی اقتصاد و جامعه رونق میگیرد که به نیروی انسانی خلاق توجه شود. هدف این رویداد شناسایی افراد و گروههای خلاق، بالفعل کردن استعدادهای نهفته و سپس آموزش، توانمندسازی و کمک به تجاریسازی محصولات نوآورانه است.
وی افزود: این رویداد یک فرایند حمایتی و رشدآفرین خواهد بود و سرمایه اصلی ما نیروهای خلاقی هستند که میتوانند ارزشآفرینی کنند.
اقتدار علمی و نوآوری ضامن قدرت ملی است
فرمانده سپاه استان هم گفت: اولین کار سپاه در این رویدادها ایجاد ظرفیتهایی است که در سپاه وجود دارد و در اختیار جوانان قرار میگیرد. شما صاحبان علم و دانش سرمایه عظیم کشور هستید و سپاه دوست دارد این سرمایه را بشناسد.
وی با اشاره به جایگاه علم در نظام جمهوری اسلامی افزود: ما تنها کشوری هستیم که رهبری نظام بر عهده کسی است که برخوردار از علم و عالم دین است. دشمن به دین و دانش ما حمله میکند و سپاه پاسدار شما در این میدان بزرگ است. قوی بودن هر جامعه به اقتدار علمی آن وابسته است.
سردار رفیعی آتانی تأکید کرد: خلق علم باید نیازی از جامعه را برطرف کند. سپاه با افتخار در حوزه قدرت نظامی وارد شد و با دانش و آگاهی توانست موشک بسازد تا در زمان تعرض پاسخ دهد. اگر قرار است رشد کنیم، چارهای جز ورود به میدان علم و فناوری نداریم.
وی با اشاره به سرعت پیشرفت علمی جهان گفت: زمان ارزشمندترین سرمایه است و اگر ثانیهای را از دست بدهیم عقب میمانیم. دشمن نقاط قوت ما از جمله وحدت، امنیت ملی و اقتدار علمی را هدف قرار داده است. علم امکان تسلط و چیرگی ایجاد میکند و در جهان امروز جز با علم نمیتوانیم قوی باشیم.
فرمانده سپاه استان خاطرنشان کرد: ما در فناوریهای دانشبنیان و دانش هستهای نزدیک به قله هستیم و باید با تفکر اسلامی ایران قوی بسازیم. ضروری است مسائل اساسی استان قزوین احصا و حل و دانشگاه با صنعت آشتی داده شود.