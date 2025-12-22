به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاونت علمی سپاه استان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، رویداد ملی «سدرا» را با هدف حمایت از طرح‌های خلاقانه و فناورانه، شناسایی استعداد‌های نو و کمک به تجاری‌سازی محصولات نوآورانه برگزار کرد..

کریم عباسی، معاون علمی سپاه استان، در مراسم افتتاحیه گفت: ما معتقدیم نیاز‌های کشور به دست توانمند جوانان این سرزمین حل می‌شود. بسیج تاکنون دو طرح مهم شامل باقرالعلوم در حوزه فنی و امام صادق در زمینه خلاقیت و نوآوری را اجرا کرده است.

عباسی اضافه کرد: در رویداد دو روزه بیش از ۶۰۰ طرح به دبیرخانه ارسال شده و امیدواریم بتوانیم قرارداد‌های مؤثر و کاربردی با طرح‌های اولویت‌دار منعقد کنیم.

وی افزود: ایده‌های ارائه‌شده در حوزه‌های هوش مصنوعی، فضای مجازی و گردشگری مطرح شده‌اند و امیدواریم این طرح‌ها بتوانند نیاز‌های کشور را برطرف کنند.

رضا شعبان‌نژاد، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم گفت: وقتی اقتصاد و جامعه رونق می‌گیرد که به نیروی انسانی خلاق توجه شود. هدف این رویداد شناسایی افراد و گروه‌های خلاق، بالفعل کردن استعداد‌های نهفته و سپس آموزش، توانمندسازی و کمک به تجاری‌سازی محصولات نوآورانه است.

وی افزود: این رویداد یک فرایند حمایتی و رشدآفرین خواهد بود و سرمایه اصلی ما نیرو‌های خلاقی هستند که می‌توانند ارزش‌آفرینی کنند.

اقتدار علمی و نوآوری ضامن قدرت ملی است

فرمانده سپاه استان هم گفت: اولین کار سپاه در این رویداد‌ها ایجاد ظرفیت‌هایی است که در سپاه وجود دارد و در اختیار جوانان قرار می‌گیرد. شما صاحبان علم و دانش سرمایه عظیم کشور هستید و سپاه دوست دارد این سرمایه را بشناسد.

وی با اشاره به جایگاه علم در نظام جمهوری اسلامی افزود: ما تنها کشوری هستیم که رهبری نظام بر عهده کسی است که برخوردار از علم و عالم دین است. دشمن به دین و دانش ما حمله می‌کند و سپاه پاسدار شما در این میدان بزرگ است. قوی بودن هر جامعه به اقتدار علمی آن وابسته است.

سردار رفیعی آتانی تأکید کرد: خلق علم باید نیازی از جامعه را برطرف کند. سپاه با افتخار در حوزه قدرت نظامی وارد شد و با دانش و آگاهی توانست موشک بسازد تا در زمان تعرض پاسخ دهد. اگر قرار است رشد کنیم، چاره‌ای جز ورود به میدان علم و فناوری نداریم.

وی با اشاره به سرعت پیشرفت علمی جهان گفت: زمان ارزشمندترین سرمایه است و اگر ثانیه‌ای را از دست بدهیم عقب می‌مانیم. دشمن نقاط قوت ما از جمله وحدت، امنیت ملی و اقتدار علمی را هدف قرار داده است. علم امکان تسلط و چیرگی ایجاد می‌کند و در جهان امروز جز با علم نمی‌توانیم قوی باشیم.

فرمانده سپاه استان خاطرنشان کرد: ما در فناوری‌های دانش‌بنیان و دانش هسته‌ای نزدیک به قله هستیم و باید با تفکر اسلامی ایران قوی بسازیم. ضروری است مسائل اساسی استان قزوین احصا و حل و دانشگاه با صنعت آشتی داده شود.