مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر نقش پژوهشهای نوآورانه در افزایش بهرهوری صنعت نفت گفت محدودیتی برای تأمین بودجه پژوهش وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در آیین امضای قراردادهای منتخب پژوهشی و فناورانه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به پیشبینی سهم چهار درصدی پژوهش در بودجه این شرکت گفت: این میزان هزینهکرد باید افزایش یابد و پژوهشها به سمت حل مسائل واقعی صنعت هدایت شوند.
وی با بیان اینکه پژوهش میتواند آورده اقتصادی قابل توجهی برای صنعت نفت ایجاد کند افزود: امروز با یک دکل، سه حلقه چاه حفاری میشود، در حالی که با بهرهگیری از پژوهشهای هدفمند میتوان تعداد حلقههای حفاری را افزایش داد و بازدهی بیشتری به دست آورد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر نبود محدودیت در تأمین بودجه پژوهش تصریح کرد: فرصتهای پژوهشی دستاوردهای بزرگی برای صنعت نفت به همراه دارد و تلاش میکنیم همواره منابع مالی مورد نیاز این حوزه تأمین شود. پژوهشهای نوآورانه در حوزههایی مانند پلاسما، لیزر، هوش مصنوعی، خوردگی تجهیزات دریایی، نمکزدایی و جمعآوری گازهای فلر میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای میلیوندلاری و افزایش بهرهوری داشته باشد.
در ادامه این برنامه، شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، با اشاره به ابلاغ بخشنامه پژوهش و فناوری در مردادماه امسال گفت: بر اساس این بخشنامه، تدوین نقشه راه پژوهش و فناوری در بازه سهماهه در دستور کار قرار گرفت که این نقشه راه تهیه و تکالیف طرف عرضه و تقاضا بهصورت شفاف مشخص شده است.
وی با اشاره به قراردادهای تولید بار اول خاطرنشان کرد: وزارت نفت در این حوزه رتبه نخست را دارد، اما هدف اصلی باید اجرای طرحها و تبدیل آنها به سفارشگذاری و تولید واقعی باشد. در حال حاضر حدود ۴۶۰ میلیون دلار مصوبه برای تولید بار اول اخذ شده که از این میزان، حدود ۲۶۰ میلیون دلار به قرارداد منجر شده و لازم است سرعت انعقاد و اجرای این قراردادها افزایش یابد.