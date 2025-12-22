پخش زنده
هواشناسی البرز با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط جوی پایدار و نبود تخلیه مناسب،پتانسیل افزایش آلاینده ها تا چهارشنبه در بخش های مرکزی و جنوبی استان مورد انتظار است.
هواشناسی البرز همچنین اعلام کرد: تا چهارشنبه هفته جاری یخبندان فراگیر و ماندگاری هوای سرد در استان پیش بینی می شود.
گفتنی است روز چهارشنبه با گذر موج ضعیف و ناپایدار با دامنه کوتاه، بارشهای پراکنده و ساعتی برف و باران در نقاط مختلف استان مورد انتظار است.