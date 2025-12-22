پخش زنده
امروز: -
چهار نفر در اقلید بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن مسموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اقلید گفت: امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت چهار نفر بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن (CO) به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان اقلید اعلام شد.
رضایی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی پایگاه سوم شهری اورژانس اقلید به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: پس از اقدامات اولیه درمانی، هر چهار مصدوم با آمبولانس به بیمارستان ولیعصر اقلید منتقل شدند و تحت مراقبت قرار گرفتند.
رضایی با بیان افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در روزهای سرد سال گفت: به شهروندان توصیه میشود هنگام استفاده از وسایل گرمایشی از باز بودن مسیر خروج دود دودکشها اطمینان حاصل و از وسایل استاندارد و دارای تاییدیه ایمنی استفاده کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.