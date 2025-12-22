پخش زنده
امروز: -
ماه رجب یکی از پرفضیلتترین ماهها نزد خداوند است که اعمال بسیاری در روزهای این ماه به خصوص در دهه اول ماه رجب توصیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، ماه رجب هفتمین ماه از سال هجری قمری و بنا بر فرمایش پیامبرگرامی اسلام (ص) ماه خداست و از مناسبتهای این ماه میلاد باسعادت حضرت امام باقر (ع) در اول ماه رجب، سیزدهم رجب میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین امام علی (ع)، دهم رجب میلاد باسعادت حضرت امام جواد (ع) و بیست و هفتم رجب عید مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) است.
همچنین سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع)، حضرت زینب و حضرت امام موسی کاظم (ع) در روزهای پنجم، پانزدهم و بیست و پنجم از جمله مناسبتهای ماه رجب میباشد.
در واقع ماه رجب یکی از ماههای حرام است که آغاز و ادامه جنگ در آن با دشمنان اسلام حرام است (مگر جنگ و دفاع) و پیامبر (ص) این ماه را ماه أصب نامیده است، زیرا رحمت خدا در این ماه بر امت فرو میریزد.
اعمال ماه رجب
از جمله اعمال ماه رجب لیلة الرغائب میباشد که معنای شب آرزوها است و حضرت نبی اکرم (ص) در روایتی فرمودند: از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید که فرشتگان آن را لیلة الرغائب نامیدهاند.
انجام اعتکاف از دیگر اعمال ماه پرفیض رجب است که در روزهای سیزدهم تا پانزدهم این ماه صورت میگیرد و همه ساله با حضور پرشور جوانان و نوجوانان برگزار میشود.
به هر حال ماه رجب، زندگی و تولدی دوباره را به عاشقان نوید میدهد و پیامبر اعظم اسلام (ص) با دیدن هلال ماه رجب، دست به دعا برمیداشت و پس از حمد و ستایش الهی سی بار تکبیر و لااله الاّ الله میگفتند و میفرمودند: ماه رجب، ماه استغفار برای امت من است.