ویژه برنامههای ششمین سالگرد سردار دلها، در قالب هفته مقاومت امسال با شعار «ایرانمردِ زمان» از پنجشنبه ۱۱ دی آغاز میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان صبح امروز در نشست خبری پنجمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» در موقوفه بیتالزهرا کرمان اعلام کرد: ویژگی و رویکرد برنامههای این هفته حول محور وطن و ایران برنامهریزی شده و اولین ویژگی و رویکرد امسال، مردمی بودن برنامهها ست وحاج قاسم عزیز فرمودند: «جان من هزاران بار فدای مردم ایران»، این اراده دوطرفه است و مردم هم به همین نحو عشق و علاقه خاصی به وی دارند .
سردار محمدعلی نظری افزود: دومین ویژگی امسال، مقاومسازی کشور است و بعد از جنگ ۱۲روزه، بزرگترین رویداد ملی و مناسبت ملی، هفته مقاومت است؛ حتی فراملی و بینالمللی در منطقه محور مقاومت، هفته مقاومت است که در این جنگ شاهد ایستادگی مردم و پای کار نظام بودن مردم بودیم.
وی ادامه داد: برای برجستهکردن شهدای اقتدار با محورشهید سلیمانی، بهعنوان معمار مقاومت در دنیا، برنامههای بسیار متنوع پیشبینی شده ورویکرد بعدی، توجه به همه طیفها و گروههای علاقهمند به شهید سلیمانی است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: سالگرد ششم شهدای مقاومت همزمان با ۱۳ رجب سالروز ولادت حضرت علی علیهالسلام و روز پدر فرصتی برای بهرهگیری از فضای اعتکاف برای ترویج مکتب شهید سلیمانی با برنامه های روایتگیری در مساجدِ هدفِ اعتکاف، اجرای نمایش و برگزاری مسابقه و کتابخوانی در مساجد همراه است.
سردار نظری افزود: به درخواست ستاد مردمی، به شورای سیاستگذاری مکتب شهید سلیمانی، ترویج مکتب شهید سلیمانی، مبنی بر درخواستهای مواکب و مردم برای باز شدن نرمافزار «مردم میدان» برای ثبتنام برای مواکب و همچنین حضور در مرجع مسکن شریف حاج قاسم عزیز بهعنوان زائر، مطرح شد.
وی گفت: شورای سیاستگذاری، ستاد اجرایی، ستاد مردمی و کمیتههای ۱۶گانه که پشتیبانی از برنامههای مردمی را دارند، به دستور ریاست شورا تشکیل شده و ستاد مردمی با ۱۸ کارگروه در عرصههای مختلف خدماتی، فرهنگی، پشتیبانی، اسکان، مواکب، مجازی و خدمتتان رویدادها، پویشها، مسابقات و جشنوارهها فعالیت خود را آغاز کردهاند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان خاطر نشان کرد : در عرصه فضای مجازی و رسانه برنامه «سردار دلها»، برنامه رادیویی «سردار دلها»، «علمدار کرمان»، «سلام مدرسه عشق»، «در مکتب سلیمانی»، «قاسم هنوز زنده است»، «آن مرد ندارد» و نمایشهای مختلف اجرا خواهد شد.
بگفته وی: تولید ۱۸ برنامه مستند و ویژهبرنامه تلویزیونی درباره مکتب شهید سلیمانی و ترویج آن، تولید ۶۲ مورد محتوای فضای مجازی که یک برنامه فاخر پویا نمایی(انیمیشن) سریالی «قاسم» که ۳۰ قسمت است، و اجرای شب شعر، خاطره، رونمایی از کتاب «حسین من»مربوط به شهید پورجعفری و همچنین ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس، همچنین تئاتر خیابانی، تولید محتوای هنری از قبیل سرود، کلیپ، آهنگهای حماسی، نماهنگ، گالری عکس و مجموعه پوستر روایت از دیگر برنامه ها در استان است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: رویداد بازسازی رایانهای با موضوع شهید، بازیهای رایانهای با موضوع شهید سلیمانی و شهدای مقاومت ، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و هنری، همایش دوچرخهسواری از گلزار شهدای زنگیآباد تا گلزار شهدای کرمان در پنجم دی، قبل از هفته مقاومت انجام میشود.
سردار نظری تصریح کرد: پویش «به عشق حاج قاسم» به یاد کاپشن صورتی برای کودکان و نوجوانان کشور در بستر فضای مجازی اجرا می شود.
وی با اشاره به آغازبرنامه موکب ها و برنامههای آیینی ازپانزدهم دی افزود: مراسم شهدای تشییع و شهدای حادثه تروریستی در ۱۵ دیماه، گردهمایی یاد یاران، یاران و بچههای حاج قاسم، ۱۶ دی، اجلاسیه نهایی هفته مقاومت ۱۷ دی در کرمان در مصلای کرمان برگزار می شود..
بگفته سردار نظری : بزرگداشت شهید سلیمانی، اجتماع سلیمانی ، برنامه خودجوش ایل سلیمانی ، در زادگاه این شهید بزرگوار ۱۲ دی و بزرگداشت شهید حسین پورجعفری در شهر گلباف ۱۵ دی برگزار میشود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اعلام اجرای برنامه ها در اماکن سهگانه گلزار شهدا، بیتالزهرا و مصلای کرمان ادامه داد: در گلزار شهدا، ویژهبرنامه یاد یاران و همچنین ویژهبرنامه لحظه شهادت نیز طبق ساعت شهادت حاج قاسم عزیز، در ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دی اجرا خواهد شد.
سردار نظری : رزمایش خدماترسانی محلهمحور به اقشار ضعیف محله با کمک افراد خودجوش مسجد و محله با مدیریت امام محله، ویژهبرنامه محلهمحور «به عشق پدر» در مساجد و محلات، و اجرای ویژهبرنامه «پیوند فاطمی و علوی» ازدواج آسان ، همایشها، رویدادها، مسابقات علمی و رونمایی از پوستر دومین همایش اربعین و فرهنگ مقاومت ، ویژهبرنامه «دختران من و شما» ویژه دختران دانشجو برنامههای خودجوش مردمی در مساجد و محلات، و یک برنامه فاخردر ادارات شهرستانها ، خدماترسانی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان با حضور خیران و مردم ، آزادسازی زندانیهاهر سال به نیت سن حاجقاسم ۶۳ نفر ، توزیع هزار سری جهیزیه . افتتاح ۱۱۰ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، افتتاح ۱۵۰ پنل خورشیدی خانگی، توزیع ۲۰۰ بسته فرهنگی جشن تکلیف بین افراد نیازمند از دیگر اقدامات ایام هفته مقاومت است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان هم از تدوین و تصویب طرح جامع امنیتی مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد
رحمان جلالی از مردم خواست ارتباط خود را با سامانههای ارتباطی نهادهای امنیتی از جمله ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه و همچنین فرماندهی انتظامی حفظ کنند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم گفت: پوشش رسانهای ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم در کرمان با مشارکت گسترده رسانههای داخلی و ۹۰ خبرنگار خارجی انجام میشود.
عماد محمدی افزود: کمیته رسانه ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم، فعالیتهای خود را با رویکرد حکمرانی مردمپایه برنامهریزی کرده و تلاش می کند از ظرفیت همه رسانهها برای انعکاس هرچه بهتر این رویداد استفاده کند.
وی با تبیین جایگاه رسانه در انتقال پیام مکتب شهید سلیمانی افزود: هدف انعکاس خوب، خلاقانه، دقیق و اثرگذار و در شأن این شهید بزرگ و جایگاه ملی و بینالمللی وی با کمک و همراهی همه رسانهها است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان ، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ خبرگزاری فعال در استان کرمان حضور دارند و در مجموع ۶۲ فعال رسانهای از استان در حوزههای مختلف خبری، تصویری و تحلیلی با کمیته رسانه همکاری میکنند.
محمدی با اشاره به نقش محوری رسانه ملی در این رویداد افزود: حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف تولید، فنی، خبر، پخش و پشتیبانی در انعکاس برنامههای سالگرد شهادت حاج قاسم مشارکت می کنند.
مسئول کمیته رسانه ستاد برگزاری ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، برنامههای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی از شبکههای مختلف ملی و بینالمللی بهصورت زنده پخش خواهد شد تا پیام این مراسم به مخاطبان گستردهای در داخل و خارج از کشور منتقل شود.