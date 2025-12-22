به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این ویژه‌برنامه، از سحرگاه (ساعت ۳:۳۰) بامداد روز دوشنبه اول دی‌ماه مصادف با اولین روز ماه مبارک رجب آغاز شده و به مدت ۳۰ روز در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، میزبان زائران و مجاوران این آستان مقدس است.

در این ویژه‌برنامه جمعی از مناجات‌خوانان و ذاکران شناخته‌شده کشوری از جمله حجت‌الاسلام مرتضی حمیدی، مهدی سماواتی، جواد مشکی‌باف، امیر عارف، محمدرضا بذری، مهدی سروری، حاج منصور ارضی و سیدمحمود صفاتی با نوای دعا و مناجات، سحر‌های ماه رجب حرم رضوی را آکنده از عطر بندگی می‌کنند.