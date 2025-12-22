به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت آذریار گفت: در پی پایش اطلاعاتی مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران، فردی که با شکار غیرمجاز چهار رأس خرگوش و انتشار تصاویر مربوط به آن در فضای مجازی مرتکب تخلف شده بود، شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: انتشار تصاویر شکار و صید غیرمجاز حیات‌وحش در فضای مجازی، مطابق قوانین و مقررات، جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد و با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از حیات‌وحش تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز یا موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.

آذریار در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی خاطرنشان کرد: صیانت از حیات‌وحش و گنجینه‌های طبیعی، وظیفه‌ای همگانی است و این اداره با هرگونه تخلف در چارچوب قانون، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.