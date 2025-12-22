به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار پایانی رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان بین دو تیم پروجا ایتالیا و اوساکا ژاپن به میزبانی کشور برزیل برگزار شد که در پایان این دیدار تیم پروجا ایتالیا با نتیجه ۳ - صفر حریف ژاپنی اش را شکست داد. شاگردان آنجلو لورنزتی در این دیدار حساس با نتایج ۲۵ - ۲۰، ۲۵ - ۲۱ و ۲۹ - ۲۷ حریفشان خود را شکست دادند و جام قهرمانی را برای سومین بار در تاریخ این رقابت‌ها بالای سر بردند.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها واسیم بن تارا با کسب ۱۶ امتیاز بهترین بازیکن پروجا بود و نقش مهمی در این قهرمانی ایفا کرد.در سوی مقابل میدان، یوجی نیشیدا با ۱۴ امتیاز تلاش زیادی برای اوساکا انجام داد، اما این درخشش فردی برای متوقف کردن ماشین آماده پروجا کافی نبود.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم سادا کروزیرو برزیل با شکست ترنتینو ایتاس ایتالیا قهرمان شد و تیم فولادسیرجان ایران به مقام سوم رسید.

در والیبال جام باشگاه‌های جهان که از سال ۱۹۸۹ سابقه برگزاری دارد، تیم ترنتینو دیاتک ایتالیا با ۵ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و تیم‌های سادا کروزیرو برزیل با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و سیرسافتی (سیرسیکوما) پروجا ایتالیا با ۳ قهرمانی در رده سوم و تیم گونزاگا میلانو ایتالیا با دو قهرمانی و یک سومی در رده چهارم جای گرفتند. تیم‌های کوچینی لوبه چویتانووا ایتالیا با یک قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و زنیت قازان روسیه با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده‌های پنجم و ششم جای گرفتند. تیم‌های پورتو راوه نا و پارمای ایتالیا و بلوگوری بلگورود صربستان نیز هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

برای ایران، تیم پیکان تهران در سال ۲۰۰۹ چهارم، در سال ۲۰۱۰ سوم، ۲۰۱۱ پنجم، ۲۰۱۵ چهارم و در سال ۲۰۲۲ پنجم شد. تیم کاله مازندران نیز در سال ۲۰۱۳ در رده هفتم قرار گرفت و متین ورامین در سال ۲۰۱۴ پنجم شد. تیم بانک سرمایه نیز در سال ۲۰۱۷ در رده هفتم قرار گرفت و تیم خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸ هفتم شد. در سال ۲۰۱۹ تیم شهرداری ورامین به علت محرومیت شرکت نکرد و در سال ۲۰۲۱ تیم فولاد سیرجان ایران در رده ششم (آخر) قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ فولاد سیرجان سوم شد و شهداب یزد از دور گروهی کنار رفت. ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ نماینده نداشت.