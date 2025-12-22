پخش زنده
جشنواره کشاورزی دانشبنیان با شعار ارزشآفرینی و کاهش اتلاف بقایای محصولات کشاورزی در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، برگزاری همایش علمی، ایدهشو و نمایشگاه فنبازار از جمله بخشهای اصلی این جشنواره است.
محورهای جشنواره شامل مدیریت هوشمند بقایای محصولات کشاورزی، تولید انرژیهای تجدیدپذیر از بقایای کشاورزی، توسعه کشاورزی پایدار و اقتصاد چرخشی، زیستفناوری و فرآیندهای بیولوژیک، نوآوری در تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، مبارزه بیولوژیک برای کاهش اتلاف محصول، بهبود ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، صنایع تبدیلی و ماشینآلات نوآور، راهکارهای کاهش اتلاف در زنجیره تأمین، نوآوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوریهای دادهمحور، بستهبندی پایدار و حفاظت از محیط زیست است.
این جشنواره تا چهارشنبه سوم دیماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین دایر و پذیرای علاقهمندان، فعالان و متخصصان حوزه کشاورزی و فناوریهای نوین است.
حجتالاسلام مصائبی، نماینده ولیفقیه در جهاد کشاورزی بحرانهای زیستمحیطی را «سوغاتی قرن ۲۱» دانست و گفت: اگر قرار است شاهد کاهش ضایعات باشیم باید در دیدگاهها تغییر ایجاد کنیم.
وی افزود: با وجود فرهنگ غنی اسلام، آمار دورریز کشاورزی که ۳۵ میلیون تن در صیفی و سبزیجات است، قابل پذیرش نیست. رعایت آمایش سرزمین ضروری است و رسالت ما تلاش در راستای امنیت غذایی خواهد بود.
حریریمقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با اشاره به رشد کشاورزی دانشبنیان از سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در قزوین دو شرکت دانشبنیان و ۴۶ واحد فناور در بخش کشاورزی فعال شدهاند. اراضی خردهمالکی مهمترین چالش این بخش است و شناسنامهدار کردن زمینها، ارائه یارانه فناوری و توجه به تعاونیها میتواند به تجمیع اراضی کمک کند.
وی افزود: ما باید ضریب نفوذ دانش را افزایش داده و تولید اقتصادمحور داشته باشیم. حجم اعتبارات بخش کشاورزی عادلانه نیست و سرمایهگذاری ویژهای نیاز دارد.
علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هم با تأکید بر اصالت کشاورزی در قزوین گفت: سند اقتصاد دانشبنیان تهیه شده و تحقیقات خوبی انجام شده است، اما زیرساختهای کشاورزی مناسب نیست و بخش خصوصی و دولت باید برای بهبود آن تلاش کنند.
رحمانی اضافه کرد: لازم است محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید شود و به امنیت غذایی توجه بیشتری شود. در کنار بحران آب، مشکل خاک نیز جدی است و جایگزینی آن سختتر از آب خواهد بود. توسعه کمی شدنی نیست و باید بر کیفیت تمرکز کنیم.