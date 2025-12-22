به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از امروز یعنی یکم دی ماه ۱۴۰۴ صدور صورت حساب‌های کاغذی برای مشمولان مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.

او با اشاره به این که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی وارد مرحله چهارم خود شده است، گفت: فرآیندی که امروز وارد آن شدیم به کل به معنای این است که مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، از این پس مالیات بر ارزش افزودشان به صورت الکترونیکی و بر مبنای صدور صورت حساب‌های کاغذی محاسبه خواهد شد.

برزگری گفت: در نظام مالیات هوشمند که صورت حساب الکترونیکی صادر می‌شود. فعالان اقتصادی مشمول صدور سه نوع صورت حساب در سامانه مودیان هستند. صورت حساب نوع اول شامل اطلاعات خریدار و فروشنده و ریز اقلام در سیستم، صورت حساب نوع دوم حاوی اطلاعات فروشنده و ریز اقلام و صورت حساب نوع سوم که همان رسید‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان هستند.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: هر کدام از این سه نوع صورت حساب به فعالیت خرید و فروش برمیگردد. به طور مثال اگر شغلی فراخوان مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، ولی کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده بفروشند دیگر نیاز به صدور صورت حساب ندارد.

او با اشاره به اینکه فرآیند حذف صورت حساب کاغذی به صورت آنی صورت نگرفته بلکه مانور آزمایشی برای مشاغل نیز انجام شده است، گفت: مانور باعث شد اصناف بعد از آموزش خودشان درخواست کنند که این قانون دیگر قابلیت اجرایی دارد و آموزش‌ها تاثیر گذار است.

این مقام مسئول ادامه داد: برای تسهیل صدور صورت حساب الکترونیکی ارائه کارتخوان هوشمند اندرویدی و شرکت‌های معتمد تعبیه شده است که با استفاده از ۲۲ شرکت معتبر معتمد که از سوی سازمان مالیاتی تایید شده‌اند، به صورت رایگان می‌توانند صورت حساب صادر کنند.

برزگری بیان کرد: اگر فعال اقتصادی صورت حساب الکترونیکی صادر نکند مشمول جریمه می‌شود، اما سازمان امور مالیاتی نگاه به آینده دارد یعنی اگر در آینده صورت حساب‌های الکترونیکی به صورت قانونی و منظم صادر شود جریمه‌های گذشته را خواهیم بخشید.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان تاکید کرد: نکته مهم اینجاست که صورت حساب‌های کاغذی دیگر کارایی ندارند ولی رسید‌های دستگاه‌های کارتخوان صورت حساب الکترونیکی نوع سوم هستند که به مشتری داده می‌شود. این صورت حساب‌ها را مردم هنگام خرید بررسی کنند. اگر نامی که روی رسید درج شده منطبق نبود، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند چرا که این موضوع منجر به شفافیت شده و به نظام مالیاتی کمک می‌کند.