فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان جزئیات برنامههای هفته مقاومت را تشریح کرد و شعار امسال را «ایران، مردِ زمان» عنوان نمود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سردار «محمدعلی نظری» فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان صبح امروز در نشست خبری پنجمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» در محل موقوفه بیتالزهرا سلاماللهعلیها حاج قاسم ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، شهدای مقاومت و شهدای حادثه تروریستی اظهار داشت: ششمین سالگرد شهادت حاجقاسم عزیز را پیش رو داریم، حاجقاسمی که گرچه به کشور ما، ایران، تعلق داشت، اما با ذوب شدن در اسلام و مردم، به فکر انسان و انسانیت و آزادگی بود؛ خود را سربازی فراتر از نژادها، رنگها و مرزها میدانست و مدافع حقیقی صلح جهانی بود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: شهید سلیمانی آسایش و آرامش را نهتنها برای یک جغرافیای خاص، بلکه برای آحاد مردم جهان جستوجو میکرد و با همین اعتقاد، برای رسیدن به هدف و برای تحقق این هدف، یعنی احقاق حق مظلومان جهان، مجاهدت میکرد.
وی بیان کرد: هر ساله در اقصی نقاط ایران و کشورهای مختلف، مردم بهصورت خودجوش، با عشق و دلدادگی خاصی که به شهید سلیمانی، شهید مقاومت، دارند، مراسمهای متنوعی را برگزار میکنند.
سردار نظری بیان کرد: با توجه به اینکه روز شنبه نشست خبری ملی انجام شد و کلیات هفته مقاومت در کشور و در سایر اقصی نقاط دنیا بیان شد، امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامههای ستاد مردمی هفته مقاومت در پایتخت مقاومت جهان اسلام را انشاءالله خدمتتان عرض خواهم کرد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز کرد: امسال شعار هفته مقاومت را «ایران، مردِ زمان» قرار دادیم. اجرای برنامهها از روز پنجشنبه ۱۱ دیماه تا ۱۷ دیماه برگزار خواهد شد. هفته مقاومت در کرمان، سه روز متعلق به مواکب است؛ پنجشنبه، جمعه و شنبه، و چهار روز برنامههای آیینی و اجلاسیه را داریم و همزمان نمایش میدانی نیز برگزار میشود.
وی عنوان کرد: ویژگی و رویکرد برنامههای این هفته حول محور وطن و ایران برنامهریزی گردیده است. با توجه به اینکه اولین سالگرد بعد از جنگ ۱۲روزه است و شعار مقاومت هم در همین راستاست، اولین ویژگی و رویکرد امسال، بحث مردمی بودن برنامهها و مرغوب کردن برنامههاست.
سردار نظری افزود: الحمدلله در پنج سال گذشته همواره مردم جلودار اجرای برنامهها بودهاند. به دلیل اینکه حاج قاسم عزیز فرمودند: «جان من هزاران بار فدای مردم ایران»، این اراده دوطرفه است و مردم هم به همین نحو عشق و علاقه خاصی به ایشان دارند؛ لذا برنامههای مردمی اجرا خواهد شد و کمیتههای مختلف دستگاههای اجرایی پشتیبانیکننده هستند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: دومین ویژگی امسال، مقاومسازی کشور است. بعد از جنگ ۱۲روزه، بزرگترین رویداد ملی و مناسبت ملی، هفته مقاومت است؛ حتی فراملی و بینالمللی در منطقه محور مقاومت، هفته مقاومت است که در این جنگ ما شاهد ایستادگی مردم و پای کار نظام بودن مردم بودیم.
وی تصریح کرد: این استحکام و این وحدت حول هویت ملی ـ مذهبی را انشاءالله هم باید تحکیم ببخشیم، هم استحکاممان را ادامه دهیم و انشاءالله برای نابودی دشمنان تداوم داشته باشیم؛ چرا که عامل ماندگاری در برابر دشمنان، بحث اتحاد و وحدت است.
سردار نظری ادامه داد: رویکرد بعدی ما برجستهکردن شهدای اقتدار با محوریت شهید سلیمانی، بهعنوان معمار مقاومت در دنیا است که برنامههای بسیار متنوع و خوبی را در این راستا دوستان پیشبینی کردهاند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ابراز کرد: رویکرد بعدی، توجه به همه طیفها و گروههای علاقهمند به شهید سلیمانی است؛ همه گروهها که سرمایه اجتماعی ما هستند، پای کار میآیند و در همین راستا اقدامات خودشان را انجام میدهند.
وی افزود: سالگرد ششم شهدای مقاومت با سالروز ولادت حضرت علی علیهالسلام است که با توجه به روز پدر و سالگرد شهادت شهید سلیمانی، که دقیقاً ۱۳ رجب با ۱۳ دی انطباق دارد، ما بهرهگیری از فضای اعتکاف برای ترویج مکتب شهید سلیمانی را داریم.
سردار نظری عنوان کرد: روایتگیری در مساجدِ هدفِ اعتکاف، اجرای نمایش و برگزاری مسابقه و کتابخوانی در مساجد را داریم، پخش کلیپ و محتوای مرتبط با مکتب شهید سلیمانی، فضاسازی مرتبط با هفته مقاومت و مکتب شهید سلیمانی را داریم.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان اظهار کرد: به درخواست ستاد مردمی، به شورای سیاستگذاری مکتب شهید سلیمانی، ترویج مکتب شهید سلیمانی، مبنی بر درخواستهای مواکب و مردم برای باز شدن نرمافزار «مردم میدان» جهت ثبتنام برای مواکب و همچنین حضور در مرجع مسکن شریف حاج قاسم عزیز بهعنوان زائر، مطرح شد.
وی گفت: شورای سیاستگذاری، ستاد اجرایی، ستاد مردمی و کمیتههای ۱۶گانه که پشتیبانی از برنامههای مردمی را دارند، به دستور ریاست شورا تشکیل شد. ستاد مردمی با ۱۸ کارگروه در عرصههای مختلف خدماتی، فرهنگی، پشتیبانی، اسکان، مواکب، مجازی و خدمتتان رویدادها، پویشها، مسابقات و جشنوارهها فعالیت خود را آغاز کردهاند.
سردار نظری عنوان کرد: اقداماتی در بحث تبلیغات و فضاسازی است که با فضاسازی در سطح استان انجام خواهد شد؛ از ورودیهای استان تا سطح شهرها، بخشها و روستاها که این کار توسط ستاد مردمی و با همکاری شهرداریها و سایر دستگاههای تبلیغاتی انجام خواهد شد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان اظهار کرد: اقدام در عرصه فضای مجازی و رسانه را داریم که هشت ویژهبرنامه رادیویی را دوستان در این کمیته انجام میدهند؛ شامل برنامه «سردار دلها»، برنامه رادیویی «سردار دلها»، «علمدار کرمان»، «سلام مدرسه عشق»، «در مکتب سلیمانی»، «قاسم هنوز زنده است»، «آن مرد ندارد» و نمایشهای مختلف که انشاءالله انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: تولید ۱۸ برنامه مستند و ویژهبرنامه تلویزیونی پیرامون مکتب شهید سلیمانی و ترویج آن، تولید ۶۲ مورد محتوای فضای مجازی که یک برنامه فاخر انیمیشن سریالی «قاسم» که ۳۰ قسمت است، از هفته مقاومت انجام خواهد شد و فضای مجازی استان کرمان، این برنامه را پشتیبانی کردهاند و در تولید آن همکاری داشتهاند.
سردار نظری در خصوص اقدامات در بحث فرهنگی، هنری و ورزشی ابراز کرد: در این کمیته اجرای نمایش میدانی را داریم برای ترویج مکتب سلیمانی، از تاریخ ۱۶ دیماه تا ۲۲ دیماه که اگر استقبال خوب باشد، انشاءالله با تأیید کمیته امنیت و ستاد امنیت این برنامه ادامه خواهد شد که این نمایش میدانی هر شب در مصلای کرمان برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان اظهار کرد: اجرای شب شعر، خاطره، رونمایی از کتاب «حسین من» که مربوط به شهید پورجعفری است و همچنین ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس را داریم. همچنین تئاتر خیابانی را در طول این هفته اجرا خواهیم کرد. تولید محتوای هنری از قبیل سرود، کلیپ، آهنگهای حماسی، نماهنگ، گالری عکس و مجموعه پوستر روایت را در استان داریم.
وی بیان کرد: برگزاری رویداد بازسازی رایانهای با موضوع شهید، بازیهای رایانهای با موضوع شهید سلیمانی و شهدای مقاومت را داریم و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و هنری، همایش دوچرخهسواری از گلزار شهدای زنگیآباد تا گلزار شهدای کرمان را در پنجم دیماه، قبل از هفته مقاومت انجام میشود.
سردار نظری تصریح کرد: برگزاری رویداد رسم جوانمردی و تجلیل از قهرمانان ورزشی را داریم که دوستان در ورزش و جوانان این کار را انجام میدهند. اجرای پویشهای متعدد کتابخانهای، وصیتنامهخوانی و مسابقات مربوطه را خواهیم داشت.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: اجرای پویش «به عشق حاج قاسم» به یاد کاپشن صورتی را داریم که کودکان و نوجوانات را در کشور در بستر فضای مجازی دربرمیگیرد.
وی اظهار کرد: بعد از سه روز برنامه مواکب، برنامههای آیینی ما شروع میشود که از پانزدهم آغاز خواهد شد. مراسم شهدای تشییع و شهدای حادثه تروریستی در ۱۵ دیماه، گردهمایی یاد یاران، یاران و بچههای حاج قاسم، ۱۶ دیماه، اجلاسیه نهایی هفته مقاومت در ۱۷ دیماه در کرمان را در مصلای کرمان خواهیم داشت.
سردار نظری عنوان کرد: بزرگداشت شهید سلیمانی، اجتماع سلیمانی که یک برنامه خودجوش مربوط به ایل سلیمانی است، در زادگاه این شهید بزرگوار در ۱۲ دیماه برگزار خواهد شد. بزرگداشت شهید حسین پورجعفری را در شهر گلباف در ۱۵ دیماه برگزار میشود.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: ما اماکن سهگانه گلزار شهدا، بیتالزهرا و مصلای کرمان را در اجرای برنامهها داریم. در گلزار شهدا، ویژهبرنامه یاد یاران را داریم؛ صبحها، عصرها و شبها برنامههای متعددی برگزار میشود و همچنین ویژهبرنامه لحظه شهادت نیز طبق ساعت شهادت حاج قاسم عزیز، در ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دیماه برگزار خواهد شد.
وی گفت: برنامههای محافل شبی با حاج قاسم در مساجد استان را خواهیم داشت و همچنین اعزام راوی برای روایتگری مکتب شهید سلیمانی را در مساجد داریم. برگزاری محافل انس با قرآن و شهدای مقاومت را در مساجد داریم.
سردار نظری عنوان کرد: رزمایش خدماترسانی محلهمحور به اقشار ضعیف محله را داریم که توسط افراد خودجوش مسجد و محله با مدیریت امام محله را داریم. همچنین کمیته مردمی بانوان را داریم که برنامههای زیادی دارند که از جمله آنها میتوان به اجرای ویژهبرنامه محلهمحور «به عشق پدر» در مساجد و محلات، و اجرای ویژهبرنامه «پیوند فاطمی و علوی» ازدواج آسان اشاره داشت.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان عنوان کرد: کمیته علمی در راستای پژوهشکده مکتب شهید سلیمانی است که همایشها، رویدادها، مسابقات علمی و رونمایی از پوستر دومین همایش اربعین و فرهنگ مقاومت را دارند.
وی ابراز کرد: ویژهبرنامه «دختران من و شما» ویژه دختران دانشجو را داریم. همچنین کمیته شهرستانها نیز برای هر شهرستان، علاوه بر برنامههای خودجوش مردمی در مساجد و محلات، در ادارات یک برنامه فاخر را دارند که هر شهرستان در نشستهای شهرستانی را اعلام خواهد کرد.
سردار نظری گفت: بحث خدماترسانی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی علیهالسلام استان با حضور خیرین و مردم عزیز داریم که مهمترین آن برنامه آزادسازی زندانیهاست که هر سال به نیت سن حاجقاسم ۶۳ نفر آزاد میشوند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: در ایام هفته مقاومت توزیع هزار سری جهیزیه را داریم. افتتاح ۱۱۰ واحد مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، افتتاح ۱۵۰ پنل خورشیدی خانگی، توزیع ۲۰۰ بسته فرهنگی جشن تکلیف بین افراد نیازمند از دیگر اقداماتی است که انجام میشود.