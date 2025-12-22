به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ از کشف و جمع‌آوری دو رشته تور دامی صیادان غیرمجاز توسط مأموران یگان حفاظت خبر داد.

جواد اصلانی گفت: مأموران یگان حفاظت این شهرستان در جریان گشت‌زنی شبانه در حاشیه رودخانه زرینه‌رود، موفق به کشف دو رشته تور دامی ماهیگیری و مقداری ماهی شدند.

وی افزود: متخلفان با سوءاستفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری آنان در این مرحله مقدور نگردید.

اصلانی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه‌های رودخانه‌ای و تالابی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز مجوز صید برای صیادان منطقه صادر نشده است، گشت‌های نظارتی و پایش شبانه‌روزی با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.