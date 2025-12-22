به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبائی در بازدید از مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز این مرکز را لازمه گسترش خدمات علمی و درمانی دانست و اظهار کرد: این مرکز از نظر علمی و امکانات در جایگاه مناسبی قرار دارد، اما برای ارتقای آن به سطح منطقه‌ای، تخصیص اعتبارات کافی باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: در صورت رفع موانع مالی، مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد می‌تواند به قطب تحقیقات ژنتیک در جنوب شرق کشور تبدیل شود و خدمات گسترده‌تری به جامعه ارائه دهد.

فرماندار میبد با تأکید بر همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط خاطرنشان کرد: با حضور آیت‌الله اعرافی و مسئولان مربوطه، مسائل و مشکلات این مرکز در ابعاد وسیع‌تر بررسی و برای حل آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

در ادامه این بازدید، سیدمحسن فلاح مدیر مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه گفت: این مرکز به‌عنوان یک مرکز تخصصی، تحقیقاتی و ژنتیک خیریه، خدمات ارزشمندی را به اقشار مختلف جامعه به‌ویژه افراد نیازمند ارائه می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: تحقق وعده‌های داده‌شده در زمینه تکمیل پروژه‌های عمرانی و تأمین تجهیزات، زمینه‌ساز تبدیل مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد به قطب تحقیقات ژنتیک در جنوب شرق کشور شود.