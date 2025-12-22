پخش زنده
فرماندار میبد گفت: برای تبدیل مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به قطب تحقیقات ژنتیک جنوب شرق کشور، حل مشکلات اعتباری امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدمهدی طباطبائی در بازدید از مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد، توسعه زیرساختها و تجهیز این مرکز را لازمه گسترش خدمات علمی و درمانی دانست و اظهار کرد: این مرکز از نظر علمی و امکانات در جایگاه مناسبی قرار دارد، اما برای ارتقای آن به سطح منطقهای، تخصیص اعتبارات کافی باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: در صورت رفع موانع مالی، مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد میتواند به قطب تحقیقات ژنتیک در جنوب شرق کشور تبدیل شود و خدمات گستردهتری به جامعه ارائه دهد.
فرماندار میبد با تأکید بر همراهی و همکاری همه دستگاهها و ارگانهای ذیربط خاطرنشان کرد: با حضور آیتالله اعرافی و مسئولان مربوطه، مسائل و مشکلات این مرکز در ابعاد وسیعتر بررسی و برای حل آنها تصمیمگیری خواهد شد.
در ادامه این بازدید، سیدمحسن فلاح مدیر مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد با اشاره به فعالیتهای این مجموعه گفت: این مرکز بهعنوان یک مرکز تخصصی، تحقیقاتی و ژنتیک خیریه، خدمات ارزشمندی را به اقشار مختلف جامعه بهویژه افراد نیازمند ارائه میدهد.
وی ابراز امیدواری کرد: تحقق وعدههای دادهشده در زمینه تکمیل پروژههای عمرانی و تأمین تجهیزات، زمینهساز تبدیل مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد به قطب تحقیقات ژنتیک در جنوب شرق کشور شود.