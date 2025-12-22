به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما در بخش معرفی کتاب و مرور وقایع نشر موارد متعددی از پیگیری وضعیت رضا امیرخانی (نویسنده ) تا مرور نویسی مجموعه قصه های شب یلدا در نهاد کتابخانه ها مطرح شد .

این خبرها عبارت بودند از :

نهادهای فرهنگی و به ویژه ادبی، در این هفته در مورد شب یلدا ویژه برنامه هایی را اجرا کردند.

انتشارات امیرکبیر در این مناسبت ، ویژه برنامه شعرخوانی را برگزار کرد و شاعران جدیدترین سروده های خود را در محل این انتشارات به اشتراک گذاشتند.

از باغ کتاب خبر می رسد که جشن ویژه ای با عنوان انار برای بچه ها برگزار کرد .

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، کتابهای خود را با تخفیف پانزده درصدی ارائه کرده است.

این درحالیست که ویژه برنامه های دیگری هم در نهادهای فرهنگی برگزار شد .

برای نمونه در نهاد کتابخانه ها از طرف دبیرکل این نهاد یک مرور نویسی اتفاق افتاده و کتابهایی مناسب مانند مرور نویسی مجموعه ۱۶ جلدی «فرهنگ قصه‌شناسی شب یلدا»معرفی شده اند .

این کتاب اثر علی خانجانی است و ناشر کانون پرورش هست .

***

خبر دیگر درباره آخرین وضعیت« رضا امیرخانی» است که اعضای گروه پزشکی بیشتر شده اند و وضعیت جسمی با ثبات تر شده است .

مراقبت ها ادامه دارد و پزشکان اعلام کرده اند که بهبود کامل ، زمان بر است.

***

این هفته همچنین یک نشست درباره وضعیت کاغذ برگزار شد و حالا مسئله کاغذ مسئله روز اهالی نشر وکتاب شده است .

یکی از موارد مهمی که در این نشست بر آن تاکید شد، احیای کارخانه های تولید داخل است .

***

خبر دیگر در این هفته ، استقبال شاعران از جشنواره شعر فجر و تمدید مهلت ارسال آثار به بخش جنبی بیستمین دوره این جشنواره است.

این بخش از جشنواره به شاعرانی اختصاص دارد که آثارشان در قالب کتاب منتشر نشده است .

متقاضیان می توانند برای شرکت در این جشنواره 5 شعر در قالب های مختلف معاصر ارسال کنند .

شرط اصلی این است که این اثار قبلا در هیچ جشنواره ای برگزیده یا در نشریات و کتابها چاپ نشده باشد.

بیستمین دوره جشنواره شعر فجر امسال در زمستان برگزار خواهد شد.

***

و خبر آخر هم در باره یک کتاب پرفروش از محمدرضا سرشار ، به نام «جایزه » است .

این کتاب در دهه شصت چاپ شده و الان به نیم میلیون نسخه و چاپ هجدهم رسیده است .

از نقاط قوت این کتاب این است که توانسته با گذشت بیشتر از چهاردهه همچنان در بازار نشر ایران حضوری پیوسته و پرفروش داشته باشد.

محمدرضا سرشار تا الان بیشتر از 130 عنوان کتاب نوشته است .

کتاب جایزه شامل سه عنوان داستان برای گروه سنی ج . سال های اخر دبستان . و دوره راهنمایی است .

این کتاب فضایی واقع گرایی دارد و مسائل تربیتی و آموزشی را دنبال می کند .

محمدرضا سرشار ، فعالیت ادبی خود را در دهه شصت با نگارش داستان در مطبوعات و کیهان بچه ها آغاز کرد .

او مجری سابق برنامه «قصه ظهر جمعه » بود .