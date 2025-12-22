دادگاه عالی کوالالامپور درخواست نجیب رزاق، نخست‌ وزیر پیشین مالزی، برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت خود به‌صورت حبس خانگی را رد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، قاضی پرونده اعلام کرد رزاق ۷۲ ساله باید دوران محکومیت خود را در زندان کاجانگ در ایالت سلانگور سپری کند.

وی افزود «دستور الحاقی سلطنتی» که مبنای درخواست حبس خانگی قرار گرفته بود، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

قاضی تأکید کرد اعمال اختیارات پادشاه، از جمله در زمینه عفو یا تخفیف مجازات باید در چارچوب قانون اساسی فدرال انجام شود و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

وکلای مدافع نخست‌ وزیر پیشین مالزی نیز اعلام کردند قصد دارند نسبت به این رأی درخواست تجدیدنظر ارائه کنند.

نجیب رزاق در اوت ۲۰۲۲ پس از محکومیت به اتهام‌های فساد مالی، خیانت در امانت، پول‌شویی و سوءاستفاده از قدرت، دوران حبس خود را آغاز کرد.