به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای استان امروز و فردا در بیشتر ساعات پایدار همراه با وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما و مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.

محمد دادرس با بیان اینکه گاهی با افزایش ابر، باران پراکنده در مناطق مختلف گیلان تا فردا خواهد بارید، افزود: با ورود سامانه بارشی از عصر سه شنبه به آسمان استان، بارش باران رگباری همراه با وزش باد، کاهش دما، رعد و برق و بارش خفیف برف در ارتفاعات آغاز شده و تا ظهر جمعه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: بیشترین دما در شبانه روز گذشته در گیلان، از صومعه سرا ۱۷ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش ۲ درجه زیر صفر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۷۰ سانتی متر از امروز تا چهارشنبه برای فعالیت‌های دریانوردی و صید با احتیاط مناسب است.

دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۳ درصد است.