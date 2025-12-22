پخش زنده
۵۰ درصد سهم اشتغال اشنویه در سامانه رصد امسال محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرپرست فرمانداری اشنویه با اشاره به ضرورت ثبت بهموقع اطلاعات اشتغال توسط دستگاههای اجرایی، بر هماهنگی، پاسخگویی و ثبت دقیق عملکرد در سامانه ملی اشتغال (رصد) برای تحقق برنامه اشتغالزایی شهرستان تأکید کرد.
عبدالسلام مام عزیزی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد تعهد شهرستان درسامانه محقق شده است، گفت: تمام دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند برای ثبت سهم تعهد اشتغال خود در سامانه رصد اقدام کنند، چراکه این موضوع یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران و ادارات است.
وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی پایدار افزود: هدف اصلی، ایجاد اشتغال مؤثر و قابلپایش است و ثبت نکردن اطلاعات در سامانه موجب اختلال درآمار و مانع تخصیص منابع حمایتی خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرستان خاطرنشان کرد: فرمانداری به صورت مستمر روند ثبت اطلاعات اشتغال را رصد میکنند و عملکرد دستگاهها بررسی میشود.
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بر اهمیت همافزایی دستگاهها، نهادهای حمایتی، بخش خصوصی و بانکها برای توسعه اشتغال تأکید کرد و اظهارداشت: تحقق اهداف اشتغالزایی بدون همکاری جمعی و مسئولیتپذیری ممکن نخواهد بود.
مام عزیزی از مدیران ادارات خواست ضمن همراهی با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، برای اجرای دقیق تعهدات خود اهتمام ویژه داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به گردش مالی ۱۰ همت در برداشت و انباشت سیب این مهم را در توسعه سرمایه گذاری شهرستان فرصتی مناسب عنوان و بر استفاده از این ظرفیت با همکاری بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد.