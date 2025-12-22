به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرپرست فرمانداری اشنویه با اشاره به ضرورت ثبت به‌موقع اطلاعات اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی، بر هماهنگی، پاسخگویی و ثبت دقیق عملکرد در سامانه ملی اشتغال (رصد) برای تحقق برنامه اشتغال‌زایی شهرستان تأکید کرد.

عبدالسلام مام عزیزی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد تعهد شهرستان درسامانه محقق شده است، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند برای ثبت سهم تعهد اشتغال خود در سامانه رصد اقدام کنند، چراکه این موضوع یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران و ادارات است.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار افزود: هدف اصلی، ایجاد اشتغال مؤثر و قابل‌پایش است و ثبت نکردن اطلاعات در سامانه موجب اختلال درآمار و مانع تخصیص منابع حمایتی خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان خاطرنشان کرد: فرمانداری به صورت مستمر روند ثبت اطلاعات اشتغال را رصد می‌کنند و عملکرد دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها، نهاد‌های حمایتی، بخش خصوصی و بانک‌ها برای توسعه اشتغال تأکید کرد و اظهارداشت: تحقق اهداف اشتغال‌زایی بدون همکاری جمعی و مسئولیت‌پذیری ممکن نخواهد بود.

مام عزیزی از مدیران ادارات خواست ضمن همراهی با کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، برای اجرای دقیق تعهدات خود اهتمام ویژه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به گردش مالی ۱۰ همت در برداشت و انباشت سیب این مهم را در توسعه سرمایه گذاری شهرستان فرصتی مناسب عنوان و بر استفاده از این ظرفیت با همکاری بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد.