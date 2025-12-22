به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: سرجمع تخصیص اعتبارات سفر دولت به استان از محل سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، اعتبارات استانی، مولدسازی و سایر منابع، حدود ۶۰ درصد است که نسبت به میانگین سایر استان‌ها فاصله‌ای حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد دارد. این در حالی است که حتی استان‌هایی که چند ماه پیش از کرمانشاه میزبان سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت بودند، در سال ۱۴۰۳ میزان تخصیص کمتری داشته‌اند که این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: با توجه به اینکه تخصیص اعتبارات سفر دولت باید تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد، لازم است تلاش کنیم هرچه سریع‌تر این تخصیص‌ها افزایش یابد تا امکان برنامه‌ریزی بهتر و پیشبرد پروژه‌ها فراهم شود. استان‌هایی که در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری میزبان سفر دولت بوده‌اند، فرصت و موقعیت بهتری برای تحقق کامل اعتبارات دارند و باید از این ظرفیت به‌خوبی استفاده شود.

دکتر حبیبی با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه و مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: حسن این سفرها در ابتدای دوره این است که می‌توان از ظرفیت تخصیص به‌موقع اعتبارات استفاده کرد و پیشرفت پروژه‌ها را شتاب داد. در این زمینه از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تقدیر می‌کنم، اما انتظار داریم پیگیری‌ها با انگیزه و جدیت بیشتری ادامه یابد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به موضوع تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: دو پروژه مهم «قند سوم» و «لاستیک» تقریباً به مراحل نهایی رسیده‌اند و ظرف یک تا دو هفته آینده آماده خواهند شد تا با دعوت از مسئولان ملی و وزرای مربوطه، عملیات اجرایی آنها آغاز شود. مقدمات کار، جلسات کارشناسی، صدور مجوزها و هماهنگی‌های لازم انجام شده و اگر موانع جزئی باقی مانده، باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی حجم سرمایه‌گذاری این دو پروژه را بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه‌ها زمینه اشتغال حدود سه هزار نفر را فراهم می‌کنند و سرمایه‌گذاران نیز برای آغاز کار آمادگی کامل دارند.

دکتر حبیبی همچنین به طرح لجستیک استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات ارزشمندی انجام شده و پروژه به مراحل نهایی رسیده است. هماهنگی‌ها با معاون وزیر و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده و در آستانه امضای تفاهم‌نامه قرار داریم. اجرای این طرح می‌تواند بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا دو هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از شورای نظارت استان اظهار داشت: همراهی و تسهیل‌گری شورای نظارت نقش مهمی در پیشبرد امور دارد و در صورت نبود این همراهی‌ها، بسیاری از کارها با تأخیر مواجه می‌شد. از اعضای این شورا صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی بر اهمیت ارتباط و تعامل مستمر با وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد و گفت: پیگیری‌های منسجم و مکاتبات دقیق مدیران استان، به‌ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری، به‌عنوان الگو برای سایر استان‌ها مطرح شده است. بخش عمده‌ای از اعتبارات در وزارتخانه‌ها قرار دارد و تنها با پیگیری مستمر می‌توان این منابع را جذب کرد.

دکتر حبیبی خواستار پررنگ‌تر شدن حضور مدیران استان در تهران، به‌ویژه در روزهای دوشنبه شد و افزود: نمایندگان استان نیز آمادگی کامل برای همراهی در این پیگیری‌ها دارند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این همایش‌ها باید با محوریت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و با هماهنگی کامل برگزار شود. مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در حال تدارک یک همایش بزرگ در سطح بین‌المللی تا پایان سال است. همچنین برای بودجه سال ۱۴۰۵ لازم است مدیران استان در تهران حضور فعال داشته و رایزنی‌های لازم با نمایندگان و وزارتخانه‌ها را انجام دهند.

وی بر تهیه و ابلاغ برش استانی برنامه هفتم پیشرفت به تفکیک دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: لازم است نسخه کامل این برش‌ها در اختیار استانداری قرار گیرد تا امکان ارزیابی دقیق فراهم شود.