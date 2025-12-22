پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین بارشها در خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون به ۴۵.۲ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.
نخعی افزود: میزان بارش ثبتشده در مدت مشابه سال قبل ۱۶ میلیمتر بوده است که نشاندهنده بهبود قابل توجه وضعیت بارندگی در سال زراعی جاری است.
وی گفت: در این میان، نهبندان با ثبت ۷۹.۵ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در استان به خود اختصاص داده است. این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲ میلیمتر بارندگی داشته که بر این اساس، میزان بارشها در نهبندان ۳ هزار و ۸۷۵ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در شهرستان خوسف نیز از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۶۴.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۹ میلیمتر بوده که بیانگر ۴۰۰ درصد افزایش بارندگی در این شهرستان است.
نخعی گفت: در مرکز استان نیز میزان بارشها از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۳۸.۹ دهم میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی سال قبل ۲۲ میلیمتر بارندگی در بیرجند ثبت شده بود.
وی افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میزان بارشها در قائنات ۴۸.۵ میلیمتر، سربیشه ۴۸.۸میلیمتر، اسدیه ۴۷ میلیمتر، سرایان ۴۰ میلیمتر، فردوس ۴۳.۹ میلیمتر، بشرویه ۳۹ میلیمتر، طبس ۳۲.۱ میلیمتر، حاجیآباد ۳۲.۸ میلیمتر و عشقآباد ۲۷.۹ میلیمتر بوده است.