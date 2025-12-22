شاخص کیفیت هوای شهر مشهد امروز اول دیماه ، با عدد ۸۶ در محدوده سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس گزارش مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد، شاخص کیفیت هوای شهر مشهد، در ۲۴ ساعت گذشته به‌طور میانگین عدد ۸۰ را نشان می‌ دهد که بیانگر شرایط نسبتاً مطلوب اما نزدیک به مرز ناسالم برای گروه‌ های حساس است.

این در حالی است که کیفیت هوای مشهد در ۱۰ روز گذشته پاک بوده است.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.