تولیت آستان قدس رضوی در شب یلدا، با حضور در جمع ایتام «موسسه راه حق رضوی» در مشهد، از این کودکان دلجویی و به آنان هدایایی اهدا کرد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: همزمان با فرارسیدن آیین سنتی شب یلدا، حجت الاسلام والمسلمین مروی، در کنار کودکان بی سرپرست این مراسم را برگزار کرد.

جعفر رئیسیان‌زاده همچنین درباره ویژه‌برنامه «امام رئوف» در طولانی‌ترین شب سال، افزود: با هدف انتقال پیام محبت و همراهی با کودکانی که به دلایل مختلف از نعمت خانواده محروم هستند، بسته‌های یلدایی همراه با یک وعده غذای متبرک رضوی برای این فرزندان عزیز تدارک دیده شد.

وی ادامه داد: در این برنامه، بنیاد کرامت رضوی با همراهی خیرین، خادمان آستان قدس رضوی و ناذران، بسته‌های یک نفره یلدایی را برای کودکان ساکن در مراکز بهزیستی و سایر مراکز رسمی نگهداری فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست آماده کرد.

اهدای ۱۵۰۰ بسته هدایای متبرک توسط خادمان رضوی

رئیسیان‌زاده تصریح کرد: در مجموع، هزار و ۵۰۰ نفر از این فرزندان عزیز سرزمینمان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و بسته‌ها به همراه یک وعده غذای متبرک رضوی توسط خادمان و خیرین به آنها تقدیم شد.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی تصریح کرد: محتوای بسته‌ها اقلامی بودند که معمولاً بر سر سفره‌های شب یلدای خانواده‌های ایرانی قرار می‌گیرد و شامل میوه، آجیل، شیرینی، شکلات و آبمیوه، به همراه غذای متبرک رضوی بود.