به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم که در سالن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان در رشت برگزار شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار توفیق لطفی، معاون نیروی انسانی قرارگاه امام حسین (ع) و نیروی زمینی سپاه گفت: لشکر ۱۶ قدس گیلان هم در دوران دفاع مقدس و هم پس از آن در تمامی صحنه‌ها کارنامه درخشانی دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌های اصلی انقلاب نیرو‌های مؤمن و متعهد هستند افزود: امروز با اذن فرمانده کل قوا، نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال‌غرب و جنوب شرق کشور امنیت پایدار را ایجاد کرده است.

معاون نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه تفکر بسیجی برگرفته از اسلام ناب محمدی است گفت: ولی فقیه قلب تپنده بسیج است و یک بسیجی زمانی به معنای واقعی کلمه بسیجی خواهد بود که گوش به فرمان ولی فقیه باشد.