ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در سومین رویداد استانی ایران عزیز جوان بمان که با هدف گسترش فرهنگ جوانی جمعیت برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در این رویداد، بر ضرورت توجه جدی به مسئله فرزندآوری تأکید کرد و گفت: فعالان رسانه‌ای باید به‌صورت مستمر اهمیت فرزندآوری را برای جامعه تبیین کنند، چراکه فردای ایران نیازمند فرزندان است که بتوانند جایگزین مسئولان کنونی شده و سکان هدایت کشور را در دست بگیرند.

وی افزود: برای پیشرفت کشور در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه عرصه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی، وجود جمعیتی جوان و پویا ضروری است؛ جمعیتی که توان ارائه راهکار‌های نوین و مؤثر برای حل چالش‌ها و مشکلات کشور را داشته باشد.

استاندار خراسان شمالی گفت:بسیاری از کشور‌ها با نگرانی‌های جدی در این حوزه مواجه‌اند و برای جلوگیری از تداوم روند نزولی جمعیت، برنامه‌ریزی‌های متعددی انجام داده‌اند.

وی افزود: نبود توازن جمعیتی در بسیاری از کشورها، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای را با اختلال مواجه کرده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت پیگیری موضوع جوانی جمعیت گفت: ایشان بار‌ها بر لزوم ورود جدی مسئولان به این حوزه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی تأکید داشته‌اند.

وی افزود: تحصیل مانعی برای فرزندآوری نیست و زنان جامعه ما ثابت کرده‌اند که می‌توانند به‌خوبی از عهده نقش‌های مختلف برآیند.

وی با بیان اینکه هرچند نرخ فرزندآوری در کشور روندی نزولی دارد، اما شرایط خراسان شمالی به مراتب بهتر از میانگین کشوری است، اظهار داشت: اقدامات مناسبی در حوزه بسته‌های تشویقی و واگذاری زمین انجام شده، اما این اقدامات هنوز کافی نیست.

بهمن نوری گفت: اگر جامعه روستایی به سمت مولد شدن حرکت کند، می‌تواند بر ریل توسعه قرار گیرد.

وی با اشاره به تلاش فرمانداران در حوزه الحاق و واگذاری زمین خاطرنشان کرد: خراسان شمالی در این بخش جزو استان‌های پیشرو کشور بوده و لازم است عمل به سیاست راهبردی فرزندآوری به‌صورت جدی در دستور کار همه مدیران قرار گیرد.