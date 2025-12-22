برگزاری اردوی آماده سازی تیم امید و بزرگسالان موی تای کردستان
مرحله اول اردوی آماده سازی تیم امید و بزرگسالان موی تای استان در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان؛ اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم موی تای ردههای سنی امید و بزرگسالان کردستان با حضور ورزشکارانی از شهرستانهای تابعه استان به میزبانی سنندج برگزار شد.
براین اساس، تمامی قهرمانان مسابقات استانی در شهرستان بانه و قهرمانان کشوری دورههای قبلی و همچنین دیگر مدعیان این رشته از شهرستانهای سنندج، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و بیجار در مرحله نخست مسابقات انتخابی استان حضور پیدا کردند.
گفتنی است؛ مرحله دوم اردوی انتخابی استان در هفته نخست دیماه به میزبانی شهرستان مریوان برگزار خواهد شد.