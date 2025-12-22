پخش زنده
سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ دیشب در مغرب آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۴ تیم حضور دارند که به مدت ۲۸ روز رقابت میکنند. تیمها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه تیمهای اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی میشوند.
مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما بار تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ استادیوم در شهرهای اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار میشود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است. نتایج روز نخست و برنامه روز دوم و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
* گروه یک:
مغرب ۲ - ۰ قمر (گلها: براهیم دیاس ۵۵ و ایوب الکعبی ۷۴)
- برنامه - دوشنبه اول دی:
مالی - زامبیا
- تیمهای مغرب با ۳ و قمر بدون امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه دو:
- برنامه - دوشنبه اول دی:
آفریقای جنوبی - آنگولا
مصر - زیمبابوه
- تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
* گروه سه: نیجریه، تونس، اوگاندا و تانزانیا
* گروه چهار: سنگال، کنگوی دموکراتیک، بنین و بوتسوآنا
* گروه پنج: الجزایر، بورکینافاسو، گینه استوایی و سودان
* گروه شش: ساحل عاج (قهرمان دوره قبل)، کامرون، گابن و موزامبیک
----
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.
- مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق میگیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.
---
- در تاریخ جام ملتهای آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار میشود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیمهای کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.
- دوره آتی جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.