پخش زنده
امروز: -
عملیات ایجاد خط انحرافی برای هدایت آب های سطحی در خیابان ساحلی و سادات شوشتر اجرا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست امور آب و فاضلاب شوشتر گفت: با توجه به نبود شبکه دفع آبهای سطحی و شرایط خطرناکی که برای برخی اماکن در خیابانهای ساحلی و سادات به هنگام بارندگی به وجود میآید، تصمیم گرفته شد در دو منهول منتهی به خیابان سادات "بای پس" اجرا گردد تا از ورود آب باران به منهولها به هنگام بارشهای سنگین جلوگیری شود.
احمد حسن زاده افزود: با اجرای این خط انحرافی بالازدگی فاضلاب در زیرزمینهای مسکونی و تجاری واقع در مسیر این خیابانها به شدت کاهش و حتی متوقف شود.