مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه از شناسایی ۲۴ کانون سویه جدید بیماری تب برفکی در استان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رامین سمیعیان با بیان اینکه این بیماری در استان تحت کنترل است گفت: در حال حاضر برای تمامی دامهایی که در شعاع ۱۰ کیلومتری کانونهای بیماری در استان وجود داشتند عملیات واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین انجام شده است .
وی افزود : تاکنون ۱۵۴ دام سنگین در استان به این بیماری مبتلا شدند که تلفاتی در بین آنها مشاهده نشده است ،در دام سبک نیز ۶۵ راس دام مبتلا شناسایی شده است .
وی با بیان اینکه تمامی ادارات دامپزشکی شهرستانها در آماده باش کامل قرار دارند خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات سریعی که در شعاع کانون بیماری با پوشش واکسیناسیون انجام گرفته از پیشرفت بیماری به مناطق دیگر جلوگیری شده و خوشبختانه گزارشی مبنی بر گسترش بیماری از نقطه کانون به سایر نقاط گزارش نشده است .