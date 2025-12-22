پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان کرمان از راهاندازی دادگاه بخش اسفندقه از توابع شهرستان جیرفت در آینده، خبر داد .
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در سی و سومین نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان افزود: دادگاه بخش اسفندقه در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات به سایر حوزهها راهاندازی خواهد شد.
وی در ادامه از پیگیری برای احداث دادگاههای تجدیدنظر در جنوب استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ حوزه قضایی در جنوب استان فعال است و ماهانه به طور متوسط ۵۵۰ پرونده از این حوزهها به مرکز استان ارجاع میشود.
رئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه، شعبهای از دادگاههای تجدیدنظر استان در جیرفت مستقر خواهند شد که این اقدام نقش مؤثری در تسریع رسیدگی به پروندهها و کاهش بار مراجعات به مرکز استان خواهد داشت.
حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اطاله دادرسی در برخی پروندهها گفت: پروندهها نباید به دلیل ضبط وثیقه یا عدم تأمین هزینههای کارشناسی معطل بمانند در برخی موارد، هزینههای کارشناسی موجب توقف روند رسیدگی شده است که این موضوع باید مدیریت شود.
وی افزود: در اینگونه پروندهها، میتوان از محل فروش اموال از طریق مزایده، هزینههای کارشناسی را تأمین کرد تا پروندهها بدون وقفه رسیدگی شوند.
وی با اشاره به لزوم تعامل با مرکز کارشناسان رسمی تصریح کرد: برخی پروندهها به دلیل ناتوانی اصحاب دعوا در پرداخت هزینه کارشناسی معطل مانده است، در همین راستا مقرر شد با مرکز کارشناسان مکاتبه و تفاهمنامهای منعقد شود تا کارشناسی پروندههای ارجاعی از سوی حوزههای قضایی انجام شود و هزینهها پس از اجرای مزایدهها پرداخت گردد.
حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: در این تفاهمنامه، کانون کارشناسان استان و دادگستری همکاری خواهند داشت و مسئولیت پیگیری اجرای آن بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خواهد بود.