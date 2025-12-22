به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار نگهبان گفت: طرح زمستانه پلیس راه با استقرار ۹۶ تیم عملیاتی در جاده‌ها آغاز شد.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و صیانت از جان مردم در محور‌های مواصلاتی استان یزد آغاز شده است و تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: تیم‌های عملیاتی از اورژانس، هلال احمر، شهرداری، آتش نشانی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیریت بحران و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان با محوریت پلیس راه در جاده‌ها به ویژه نقاط حادثه خیز مستقر می‌شوند.

سردار نگهبان افزود: همچنین پاسگاه‌های انتظامی مستقر در جاده‌ها برای ارائه خدمات اضطراری، امدادرسانی و پاسخگویی سریع به شهروندان در آمادگی کامل قرار دارند.