فرمانده انتظامی استان یزد: طرح زمستانه پلیس راه با استقرار ۹۶ تیم عملیاتی در جادهها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار نگهبان گفت: طرح زمستانه پلیس راه با استقرار ۹۶ تیم عملیاتی در جادهها آغاز شد.
وی افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و صیانت از جان مردم در محورهای مواصلاتی استان یزد آغاز شده است و تا ۲۰ اسفندماه ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: تیمهای عملیاتی از اورژانس، هلال احمر، شهرداری، آتش نشانی، راهداری و حمل و نقل جادهای، مدیریت بحران و دیگر دستگاههای خدمات رسان با محوریت پلیس راه در جادهها به ویژه نقاط حادثه خیز مستقر میشوند.
سردار نگهبان افزود: همچنین پاسگاههای انتظامی مستقر در جادهها برای ارائه خدمات اضطراری، امدادرسانی و پاسخگویی سریع به شهروندان در آمادگی کامل قرار دارند.