توقف طرحهای عمرانی بدون در نظر گرفتن الزامات ایمنی
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اولویت جان شهروندان و کارگران در طرحهای عمرانی، از توقف طرحهای فاقد افسر HSE، اعمال جرایم بازدارنده برای پیمانکاران متخلف و اجرای برنامههای مدیریت شهری برای ارتقای ایمنی معابر و بزرگراههای پایتخت خبر داد.
مهدی بابایی در جلسه کمیته ایمنی شهر تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه ارتقای ایمنی، گفت: طرحهای عمرانی در شهر در صورت نبود نیروی HSE متوقف میشوند و رعایت الزامات ایمنی بهعنوان یک اصل غیرقابل اغماض در همه طرحها مورد تأکید است.
وی افزود: در مواردی که پیمانکاران نسبت به الزامات ایمنی بیتوجهی کنند، طرحها با اخطارهای لازم روبهرو شده و در صورت تداوم تخلف، تعطیلی طرحها از سوی ناظرین HSE در دستور کار قرار میگیرد. این رویکرد با هدف صیانت از جان کارگران و شهروندان اتخاذ شده است.
بابایی با اشاره به اقدامات بازدارنده مدیریت شهری خاطرنشان کرد: صدور اخطار، اعمال جرایم، کسر از صورتوضعیت پیمانکاران و در نهایت تعطیلی پروژهها، از جمله ابزارهایی است که برای الزام پیمانکاران به رعایت اصول ایمنی بهکار گرفته میشود.
رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین به بهبود ایمنی معابر شهری اشاره کرد و گفت: درگذرگاههای میانی بزرگراهها، بهطور کامل از ماشینآلات مکانیزه استفاده میشود تا ضمن افزایش ایمنی، خطرات ناشی از حضور نیروی انسانی در این بخشها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در همین راستا، اعتباری معادل یک همت جهت خرید ماشینآلات تخصصی موردنیاز برای رفتوروب و نگهداشت این بخشها خریداری و بهکار گرفته میشود.
بابایی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی بزرگراهها گفت: تبدیل گاردریلها به نیوجرسی، با توجه به نقش مؤثر آن در کاهش شدت تصادفات، باید با جدیت بیشتری دنبال شود و بهعنوان یکی از اولویتهای ایمنی معابر مدنظر قرار گیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین بر لزوم تدوین دستورالعملهای جامع ایمنی برای پیمانکاران تأکید کرد و یادآور شد: اجرای طرحهای آسفالت و خطکشی باید بر اساس دستورالعملهای مشخص ایمنی انجام تا از بروز حوادث ناگوار در حین اجرا جلوگیری شود.