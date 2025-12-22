معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: در راستای اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر آموزش مهارت‌های ورزشی به دانش‌آموزان کشور، امسال در اولین گام یک میلیون و پانصد هزار دانش‌آموز در طرح مهارت آموزی ورزشی دوره‌های دوم ابتدایی و متوسطه اول تحت آموزش در ساعات درس تربیت‌بدنی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، با حضور سرزده در یکی از مدارس کشور، از روند اجرای طرح مهارت‌آموزی ورزشی بازدید کرده و با معلم درس تربیت بدنی دقایقی همکلام شد.

در جریان این بازدید، دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی از جمله فوتبال و بسکتبال شرکت کردند و توانمندی‌های آموزش دیده خود را به نمایش گذاشتند. جعفری ضمن گفت‌وگو با دانش‌آموزان و مربیان، بر اهمیت توسعه مهارت‌های ورزشی، نشاط و سلامت جسمی دانش‌آموزان تأکید کرد و اجرای این طرح را گامی مؤثر در جهت شناسایی استعدادها و ارتقای سبک زندگی فعال در مدارس دانست.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورشدر خصوص اهداف این طرح افزود: قطعا اهداف زیادی در طرح مذکور مدنظر قرار گرفته اما کشف استعدادهای ورزشی، پیدا کردن استعداد و علاقه دانش آموزان به رشته‌های ورزشی و کمک به ورزش همگانی با نهادینه کردن ورزش در دانش آموزان از مهمترین اهداف طرح مهارت آموزی ورزشی است که معاونت تربیت‌بدنی و سلامت از طریق دفتر تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی به جد پیگیر اجرای آن است.