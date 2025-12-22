معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه صنایع‌دستی، خواستار حرکت از تولید صرفاً سنتی به سمت تولید اقتصادمحور و جمعی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی در استان سمنان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی، در نشست با هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه، با اشاره به خط مشی گذاری‌های این معاونت گفت: رویکرد ما در حوزه صنایع‌دستی در حال تغییر است و باید از نگاه صرفاً سنتی و انفرادی عبور کرده و به سمت تولید مبتنی بر اقتصاد، بازار و ارزش افزوده با همراهی تشکل‌ها و نهاد‌های هنرمندان صنایع دستی حرکت کنیم.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه زنجیره ارزش صنایع‌دستی باید به‌صورت کامل دیده شود، افزود: تأمین مواد اولیه، آموزش، تولید، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش، حلقه‌هایی به‌هم‌پیوسته هستند و لازم است خلأ‌ها و چالش‌های موجود در هر یک از این بخش‌ها شناسایی و برطرف شود.

او با تأکید بر نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنایع‌دستی در رونق بازار، تصریح کرد: اتحادیه‌ها و جوامع حرفه‌ای می‌توانند نقش مؤثری در بازاریابی و فروش ایفا کنند و معاونت صنایع‌دستی در این مسیر، نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده خواهد داشت.

جلالی همچنین افزایش همگرایی میان بخش گردشگری و صنایع‌دستی را ضروری دانست و گفت: صنایع‌دستی باید در تمامی تأسیسات گردشگری، بنا‌های تاریخی و مراکز اقامتی دیده و عرضه شود و این پیوند می‌تواند به رونق هم‌زمان گردشگری و صنایع‌دستی منجر شود.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انتقال نسلی دانش و مهارت از استادکاران به نسل جوان را یکی از ضرورت‌های مهم این حوزه برشمرد و افزود: صنایع‌دستی پیونددهنده هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و حفظ آن بدون توجه به آموزش و انتقال تجربه ممکن نخواهد بود.

او با اشاره به ضرورت حرکت از فردگرایی به سمت کار جمعی اظهار کرد: برای رونق اقتصاد صنایع‌دستی باید از فعالیت‌های فردی به سمت تشکل‌محوری، هم‌افزایی و کار گروهی در قالب اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حرکت کنیم.

در این نشست، مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، معاون صنایع‌دستی استان و رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سمنان نیز حضور داشتند و هنرمندان به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود پرداختند.