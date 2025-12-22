به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران دزفول گفت: حاج سید محمد حسین قلندری، پدر شهید سید عزیز الله قلندری به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

محمد حسن جولا افزود: مراسم تشییع پیکر پاک ابن پدر گرانقدر امروز دوشنبه اول دی ساعت ۱۴ در آرامستان شهید آباد با حضور مردم قدرشناس برگزار می‌شود.

وی ادامه داد:فرزند این پدر گرانقدر، بسیجی سیدعزیز قلندری متولد ۱۳۴۴ در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی و در جبهه جنگل عَمقر به شهادت رسید و مزار مطهرش در گلزار شهدای شهیدآباد دزفول زیارتگاه عاشقان است.