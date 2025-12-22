پخش زنده
امروز: -
معاون امنیتی استاندار کرمان از تدوین طرح جامع امنیتی مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رحمان جلالی در نشست خبری ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: با مصوبه شورای سیاستگذاری ستاد برگزاری مراسم، موضوع امنیت همه برنامهها بهطور یکپارچه در دستور کار ستاد امنیت قرار گرفت.
وی افزود: نخستین مأموریت ستاد امنیت، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان تمامی ارکان تولیدکننده امنیت بود که در همین راستا، طرح جامع امنیتی کلیه مراسمها تدوین شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: سیاست محوری طرح امنیتی، پرهیز از ایجاد مزاحمت برای مردم و اعمال حداقل محدودیتهاست.
وی افزود: از مردم میخواهیم ارتباط خود را با سامانههای ارتباطی نهادهای امنیتی از جمله ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه و همچنین فرماندهی انتظامی حفظ کنند
رزمایش مشترک پیش از مراسم با هدف افزایش هماهنگی و آمادگی میان دستگاههای خدماترسان، انتظامی و امنیتی برگزار می شود.