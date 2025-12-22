به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رحمان جلالی در نشست خبری ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: با مصوبه شورای سیاست‌گذاری ستاد برگزاری مراسم، موضوع امنیت همه برنامه‌ها به‌طور یکپارچه در دستور کار ستاد امنیت قرار گرفت.

وی افزود: نخستین مأموریت ستاد امنیت، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی ارکان تولیدکننده امنیت بود که در همین راستا، طرح جامع امنیتی کلیه مراسم‌ها تدوین شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: سیاست محوری طرح امنیتی، پرهیز از ایجاد مزاحمت برای مردم و اعمال حداقل محدودیت‌هاست.

وی افزود: از مردم می‌خواهیم ارتباط خود را با سامانه‌های ارتباطی نهاد‌های امنیتی از جمله ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه و همچنین فرماندهی انتظامی حفظ کنند

رزمایش مشترک پیش از مراسم با هدف افزایش هماهنگی و آمادگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، انتظامی و امنیتی برگزار می شود.