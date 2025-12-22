پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، باشگاه بعثت کرمانشاه طی اطلاعیهای اعلام کرد: ابراهیم اشکش سرمربی تیم بزرگسالان بعثت کرمانشاه طی توافقی دوجانبه از این باشگاه جدا شده و تمرینات تیم در ادامه فصل زیر نظر میلاد میداودی پیگیری خواهد شد.
میلاد میداودی چهارمین سرمربی تیم بعثت کرمانشاه در این فصل از رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال است.
این تیم طی هشت هفته گذشته رقابتهای لیگ دسته اول موفق به کسب هیچ بردی نشده بود