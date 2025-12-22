پخش زنده
شهردار شوشتر گفت: وسایل بازی در پارک ۴۷ هکتاری شهیدان مختاربند این شهرستان نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، واهبی اظهار داشت: در راستای تحقق شعار شهر دوستدار کودک و افزایش نشاط و شادابی کودکان وسایل بازی پلی اتیلن در پارک شهیدان مختاربند توسط معاونت خدمات شهری شهرداری شوشتر نصب شد.
وی ادامه داد: این وسایل بازی به منظور توسعه و بهبود فضاهای عمومی جهت تفریح و بازی کودکان و سپری کردن اوقات فراغت خانوادهها در کنار آنها نصب شده است.
واهبی تصریح کرد: سیاست و برنامه شهرداری در راستای نصب، تجهیز و ایمن سازی پارکها و وسایل بازی کودکان ادامه داشته و مقدمات لازم برای خرید و نصب سایر مجموعههای بازی نیز در حال انجام میباشد.
شهردار شوشتر با اشاره به نوسازی و نصب تجهیزات و وسایل بازی کودکان در پارکهای سطح شهر، اظهار داشت: نصب وسایل بازی کودکان در پارکها و فضای سبز شهری باعث ایجاد هیجان و نشاط در کودکان و بوجود آمدن محیطی نشاط آور و ایمن جهت بازی آنها میشود.
وی هدف از اینگونه اقدامات را خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان و ایجاد فضاهای تفریحی و استاندارد و مفرح عنوان کرد.