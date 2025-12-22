پخش زنده
رئیس فرهنگستان علوم بر انسجام ملی در حوزه علم و فرهنگ تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم رونمایی از پیش نویس روزآمدسازی سند نقشه جامع علمی کشور گفت: انسجام یک کار امدادی است؛ جایی که وزیر جدید آموزشوپرورش ادامهدهنده مسیری است که وزیر قبلی پیش برده و سند ملی باید در دولتهای بعدی هم به همین شکل حفظ شود. وی یادآور شد اگر هر دولت مسیر جداگانهای برود، این با مفهوم انسجام سازگار نیست. به گفته او، نقطه اتصال همه این مباحث، حفظ منافع ملی و ادامهدادن همان مسیری است که آغاز شده؛ مسیری که از دید او ریشه در نگاه کلان کشور به ایران و جایگاه فرهنگی آن دارد.
وی همچنین گفت: مفهوم ایران قوی باید فصل مشترک مسئولان و مردم باشد و این نگاه فقط با عمل قابل تحقق است. اشاره کرد که بسیاری از نکات دیگر در جلسات تخصصی مطرح خواهد شد.
رئیس فرهنگستان علوم به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر این شورا سالها قبل شکل نگرفته بود، روند تحول علمی کشور مسیر دیگری میرفت. وی یادآور شد که در آغاز کار، ایران در هیچ سند و مرجع بینالمللی علمی نمایان نبود و زیرساختهای علم و فناوری عقبمانده بود. به گفته مخبر دزفولی، با روند معمول دولتها و مجلسها امکان جبران این عقبماندگی وجود نداشت و به همین علت امام بر ضرورت ایجاد ساختاری متمرکز برای سیاستگذاری علمی و فرهنگی تأکید کرده بود.
رئیس فرهنگستان علوم افزود:در گفتوگو با روسای کمیسیونهای مختلف مجلس، بارها مطرح شده که در حوزه علم، آموزش، آموزش عالی و فرهنگ، حجم تصمیمات لازم بسیار بیشتر از ظرفیت معمول ادوار مجلس بوده و با یکی دو مصوبه نمیتوان تحول آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ایجاد کرد.
مخبر دزفولی به روند پیشرفت علمی کشور اشاره کرد و گفت: برخی هنوز تصور میکنند مسیر علمی ایران تصادفی بوده، در حالی که کشور زمانی کمتر از دو درصد تولید علمی جهان را داشت و زیرساختهای علمی عقبمانده بود. با وجود محدودیتها، دانشمندان با برنامهریزی و ایثارگری مسیر پیشرفت را طی کردند؛ تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه فناوری نانو، زیستفناوری و بیوتکنولوژی از جمله دستاوردهای این راه بوده است.
وی تأکید کرد: موفقیتهای بهدستآمده نتیجه حمایت مادی، معنوی و سازمانی نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستانهاست.
به گفته رئیس فرهنگستان علوم، این شورا با مشارکت بیش از ۷۶ دانشگاه، ۱۲۰ استاد و محقق داخلی و خارجی، برنامههای راهبردی علمی و آموزشی کشور را تدوین و اجرا کرده است. مخبر دزفولی افزود: این دستاوردها بدون انسجام ملی و ادامه مسیر قبلی امکانپذیر نبود و هرگونه بازنگری یا اصلاح کارشناسی باید در چارچوب ادامه مسیر و رفع ضعفها انجام شود، نه رد دستاوردهای گذشته.
مخبر دزفولی در ادامه یادآور شد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با طراحی، سازماندهی و راهبری مجموعهای از نخبگان علمی و فرهنگی کشور، نقش محوری در توسعه علوم، آموزش و پژوهش ایفا کرده است. او همچنین خاطرنشان کرد که سند بنیادین تحول نظام آموزشی، با همکاری کارشناسان و وزارت آموزش و پرورش، بر اساس همین برنامهها و با مشارکت گسترده دانشگاهها و محققان داخلی و خارج از کشور بهروزرسانی شده و تمامی اقدامات انجامشده دارای مستندات و مذاکرات کارشناسی بوده است.