مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: ۱۲۰ اکیپ عملیاتی در سراسر استان برای حوادث بارندگی در استان آماده باش هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان اظهار کرد: ۱۲۰ اکیپ عملیاتی در سراسر استان برای پاسخگویی و مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگیهای آماده هستند.
وی افزود: تمامی تجهیزات و امکانات به همراه اکیپهای امدادی در تمامی شهرستانهای استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به ارائه خدمات بیوقت و شبانهروزی شرکت آب و فاضلاب، تصریح کرد: اعلام هرگونه حادثه مربوط به آب و فاضلاب به سامانه ۱۲۲، موجب تسریع در ارائه خدمات و رفع مشکل در کوتاهترین زمان ممکن میشود.