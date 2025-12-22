به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛علی‌اصغر رنجبرگفت: در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان و با هدف کاهش بخشی از مشکلات معیشتی آنان، هزار بسته حمایتی و غذای گرم به ارزش ۱۱ میلیارد ریال توسط انجمن‌های حمایت از زندانیان خراسان شمالی توزیع شد.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها میان خانواده‌های زندانیانی که تحت پوشش مرکز خدمات اجتماعی و انجمن‌های حمایت هستند توزیع شده است، افزود: بسته‌های حمایتی شامل اقلامی همچون گوشت گرم، غذای گرم، کارت هدیه، روغن، میوه و شیرینی ویژه شب یلدا بوده است.

مدیرکل زندان‌های خراسان شمالی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های زندانیان گفت: اجرای این‌گونه برنامه‌ها علاوه بر تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ کرامت خانواده‌های زندانیان دارد و این اقدامات با مشارکت خیرین و نهاد‌های حمایتی در مناسبت‌های مختلف ادامه خواهد داشت.