در ادامه اقدامات نظارتی و قانونی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دو دفتر خدمات مسافرتی و یک واحد خانهمسافر بدون مجوز، پس از شناسایی و طی شدن مراحل قانونی، مهر وموم شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، روز گذشته، دو دفتر خدمات مسافرتی به دلیل تخلفات تبلیغاتی، با دستور مراجع ذیصلاح مهر وموم شدند.
این اقدام در چارچوب بازرسی و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و بهمنظور برخورد با تبلیغات غیرمجاز صورت گرفته است.
همچنین در همین بازه زمانی، یک واحد خانهمسافر غیرمجاز بدون مجوز شناسایی و مهر و موم شد.